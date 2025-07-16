В Подмосковье молния ударила в частный дом

Молния ударила в частный дом в Подмосковье и вызвала пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в поселке Степаньковские дачи в Клинском городском округе. По словам соседей, сначала они услышали оглушительный раскат грома, а потом увидели, как загорелся коттедж. В момент удара молнии в доме никого не было.

Вчера МЧС Москвы предупреждало, что 16 июля в период с 10 часов с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 18-23 м/с.

15 июля в деревне Вялки Раменского района Московской области произошел пожар после попадания молнии в крышу частного дома. Жильцы были экстренно эвакуированы.

До этого стало известно, что в результате удара молнии по пляжу в селе Бунырево Тульской области пострадали семь отдыхающих. По данным МЧС, троих человек, включая подростка, врачам спасти не удалось. Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки. СМИ писали, что все случилось на территории парк-отеля «Шахтер». Заряд ударил в компанию из семи человек.

Ранее заслуженный спасатель России рассказал, что нельзя делать во время грозы.