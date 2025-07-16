На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье молния ударила в частный дом

SHOT: в Подмосковье коттедж загорелся после удара молнии
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

Молния ударила в частный дом в Подмосковье и вызвала пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в поселке Степаньковские дачи в Клинском городском округе. По словам соседей, сначала они услышали оглушительный раскат грома, а потом увидели, как загорелся коттедж. В момент удара молнии в доме никого не было.

Вчера МЧС Москвы предупреждало, что 16 июля в период с 10 часов с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 18-23 м/с.

15 июля в деревне Вялки Раменского района Московской области произошел пожар после попадания молнии в крышу частного дома. Жильцы были экстренно эвакуированы.

До этого стало известно, что в результате удара молнии по пляжу в селе Бунырево Тульской области пострадали семь отдыхающих. По данным МЧС, троих человек, включая подростка, врачам спасти не удалось. Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки. СМИ писали, что все случилось на территории парк-отеля «Шахтер». Заряд ударил в компанию из семи человек.

Ранее заслуженный спасатель России рассказал, что нельзя делать во время грозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами