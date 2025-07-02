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В Германии мужчина сделал из своего сына-подростка сексуального раба и продавал мужчинам

Bild: житель Германии предстанет перед судом за принуждение сына к проституции
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В гамбургском суде начался процесс по делу 47-летнего Михаэля Х., обвиняемого в преступлениях против собственного несовершеннолетнего сына. Об этом сообщило издание Bild.

Согласно обвинению, весной и летом 2022 года подсудимый Михаэль систематически принуждал своего тогда 15-летнего сына к оказанию сексуальных услуг мужчинам за деньги.

По версии следствия, одним из клиентов подсудимого был евангелический пастор. Выяснилось, что подростка заставляли часами участвовать в сексуальных действиях с пастором под угрозами отца, который, по данным обвинения, лично присутствовал при этом.

Несмотря на неоднократные отказы сына, отец, угрожая расправой, принуждал его удовлетворять клиентов. В частности, Михаэль угрожал избить мальчика, если тот кому-либо пожалуется. За встречи с пастором, как утверждается, было получено в общей сложности 2800 евро, из которых подростку досталось лишь 800 евро.

Чтобы искать клиентов, Михаэль размещал объявления о сыне на сайтах эскорта. На некоторых встречах снова фигурировал тот же пастор. Потерпевшего, как сообщается, принуждали к различным извращенным действиям, в том числе с участием транссексуала, в то время как обвиняемый и пастор смотрели.

На первом заседании потерпевший мальчик в суд не явился. Его отец не стал ничего заявлять, но позже через адвоката отверг все обвинения.

Ожидается, что в четверг, 3 июля, потерпевший выступит в суде в качестве потерпевшего-соучастника. Пастора отстранили от должности, его будут судить в отдельном процессе — обвинение против него было предъявлено еще в мае.

Ранее в США пресекли продажу в сексуальное рабство 60 пропавших без вести детей.

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