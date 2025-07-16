В России мошенники начали использовать мусорные площадки для обмана граждан

В Екатеринбурге мошенники начали обманывать граждан под предлогом обустройства новых мусорных площадок во дворах. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на один из коммунальных чатов.

«Обзванивают по WhatsApp квартиры нашего дома, рассказывая «сказку» о том, что в эту субботу во дворе планируется установка новой контейнерной площадки с ключами, и спрашивают, сколько ключей необходимо на квартиру. Видимо, следующим этапом хотят получить код для их «программирования». Итак, все это — вранье», — предупредили сотрудники ТСЖ.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России до этого сообщило, что регулярное обновление мессенджеров и отключение функции просмотра профиля поможет обезопасить себя при использовании программ.

Помимо этого, в ведомстве рекомендовали соблюдать осторожность при использовании мессенджеров через общедоступные сети Wi-Fi. В МВД также призвали настроить двухфакторную аутентификацию в соцсетях и запретить в настройках получение сообщений от незнакомых контактов.

Ранее россиянка продиктовала код из сообщения и лишилась более 7,1 млн рублей.