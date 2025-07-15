Россиянам порекомендовали чаще обновлять мессенджеры и запретить просмотр профиля

Регулярное обновление мессенджеров и отключение функции просмотра профиля поможет обезопасить себя при использовании программ. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Помимо этого, в ведомстве рекомендовали соблюдать осторожность при использовании мессенджеров через общедоступные сети Wi-Fi. В МВД также посоветовали настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и запретить в настройках получение сообщений от незнакомых контактов.

Специалисты призвали отключить автоматическую загрузку файлов и внимательно относиться к полученным ссылкам и файлам, даже если они поступили от известного отправителя. В пресс-службе рекомендовали подтверждать отправление ссылки у контакта с помощью другого способа связи.

До этого стало известно, что телефонные мошенники начали выдавать себя за представителей высших учебных заведений и под предлогом помощи с поступлением на бюджет похищают учетные записи абитуриентов на портале «Госуслуги».

Ранее МВД сообщило о схеме обмана подростков через мессенджеры.