На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам порекомендовали чаще обновлять мессенджеры и запретить просмотр профиля

МВД: обновление мессенджеров и запрет просмотра профиля поможет обезопасить себя
true
true
true
close
Shutterstock

Регулярное обновление мессенджеров и отключение функции просмотра профиля поможет обезопасить себя при использовании программ. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Помимо этого, в ведомстве рекомендовали соблюдать осторожность при использовании мессенджеров через общедоступные сети Wi-Fi. В МВД также посоветовали настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и запретить в настройках получение сообщений от незнакомых контактов.

Специалисты призвали отключить автоматическую загрузку файлов и внимательно относиться к полученным ссылкам и файлам, даже если они поступили от известного отправителя. В пресс-службе рекомендовали подтверждать отправление ссылки у контакта с помощью другого способа связи.

До этого стало известно, что телефонные мошенники начали выдавать себя за представителей высших учебных заведений и под предлогом помощи с поступлением на бюджет похищают учетные записи абитуриентов на портале «Госуслуги».

Ранее МВД сообщило о схеме обмана подростков через мессенджеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами