Россиянка продиктовала код из сообщения и лишилась более 7,1 млн рублей

Жительница Ставрополья стала жертвой мошенников, продиктовав код из сообщения. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 62-летняя пострадавшая из Ессентуков, неизвестные выманили код после того, как сообщили о посылке, которая якобы пришла на ее имя. Позже другой мошенник заявил, что кто-то якобы пытался получить ее деньги по доверенности.

«Позднее с потерпевшей по очереди связались лжесотрудники финансовых организаций и правоохранительных органов, которые убедили перевести все имеющиеся у нее средства на «безопасный счет»», – сообщается в публикации.

Пострадавшая общалась с мошенниками в течение десяти дней. За это время она сняла более 7,1 миллиона рублей, которые позже отправила на предоставленные аферистами реквизиты.

Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее москвичка поверила в «финансирование ВСУ» и отдала мошенникам более 47 млн рублей.