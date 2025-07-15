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Россиянка продиктовала код из сообщения и лишилась более 7,1 млн рублей

В Ессентуках женщина перевела мошенникам более 7,1 млн рублей
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Ставрополья стала жертвой мошенников, продиктовав код из сообщения. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 62-летняя пострадавшая из Ессентуков, неизвестные выманили код после того, как сообщили о посылке, которая якобы пришла на ее имя. Позже другой мошенник заявил, что кто-то якобы пытался получить ее деньги по доверенности.

«Позднее с потерпевшей по очереди связались лжесотрудники финансовых организаций и правоохранительных органов, которые убедили перевести все имеющиеся у нее средства на «безопасный счет»», – сообщается в публикации.

Пострадавшая общалась с мошенниками в течение десяти дней. За это время она сняла более 7,1 миллиона рублей, которые позже отправила на предоставленные аферистами реквизиты.

Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее москвичка поверила в «финансирование ВСУ» и отдала мошенникам более 47 млн рублей.

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