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На Украине прошли обыски в квартире погибшего «призрака Киева»

ГБР Украины провело обыски в квартире разбившегося призрака Киева Пильщикова
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Yevhen Kotenko/Reuters

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины провели обыск в квартире матери погибшего летчика Андрея Пильщикова с позывным «Джус», известного как «призрак Киева». Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По данным издания, обыски связаны с делом главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Следствие считает, что он проживал в этой квартире до задержания 10 июля по подозрению в мошенничестве.

«ГБР действует исключительно в рамках закона и с уважением к памяти героев», — заявили в ведомстве.

Мать Пильщикова Лилия Аверьянова подтвердила визит силовиков, отметив, что предотвратила повреждение имущества.

В августе 2023 года при выполнении боевого задания в Житомирской области Украины столкнулись два военных самолета L-39. Одним из погибших летчиков оказался летчик Андрей Пильщиков, считавшийся «призраком Киева». В интервью западным СМИ он неоднократно просил предоставить Украине F-16 и сам готовился сесть за штурвал истребителя.

«Призрак Киева» — городская легенда про украинского военного лётчика-аса.

Ранее украинский военный показал кадры издевательств над солдатами ВСУ.

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