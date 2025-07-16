В Ленобласти пьяный подросток изнасиловал 38-летнюю собутыльницу

Подростка из Ленобласти подозревают в надругательстве над взрослой женщиной. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Волосово, на Юбилейной улице. По данным портала, 18-летний молодой человек распивал алкоголь с 38-летней знакомой. Спустя некоторое время юноша напал на собутыльницу и изнасиловал ее.

На следующий день пострадавшая обратилась в полицию. Молодой человек был задержан по месту жительства.

«После опроса юношу отпустили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщается в публикации.

Подобный случай произошел в Подмосковье, где после совместного распития алкогольных напитков мужчина изнасиловал малознакомую женщину, ударил ее ножом и скрылся на ее автомобиле.

До этого в Ульяновске массажиста заподозрили в действиях сексуального характера в отношении подростка. Как рассказала мать пострадавшей, ее дочь пришла на сеанс, и в какой-то момент специалист изнасиловал несовершеннолетнюю клиентку.

Ранее в Испании дедушка изнасиловал 11-летнюю внучку и оплатил ей лечение у психолога.