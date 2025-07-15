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«Пять доз на весь город»: сибиряк рассказал о ситуации с вакцинами от бешенства

Житель Бодайбо заявил о нехватке вакцины от бешенства для покусанного псом сына
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Telegram-канал «БодАйбо city»

Житель Бодайбо Иркутской области заявил о том, что в его населенном пункте проблемы с вакцинами от бешенства. Он рассказал, что его семилетнего сына укусила за лицо бродячая собака, но в медучреждении их предупредили о нехватке вакцин. Об этом сообщает Telegram-канал «БодАйбо city».

«В приемном покое поставили нулевую прививку от бешенства и объяснили, что весь курс — это семь доз, каждая через три дня. Сегодня пришли в поликлинику, а там говорят: в Бодайбо всего 5 доз на весь город. Как? Зачем? Почему?» — возмутился сибиряк, добавив, что подал заявление в Следственный комитет.

Позже мужчина дополнил, что на утро 15 июля в городе осталось две дозы вакцины.

В региональном Следственном комитете заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после нападения собаки на мальчика и добавили, что проверят работу лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных. Информацию о наличии вакцин там не комментировали.

Ранее сообщалось, что в петербургских ветклиниках закончились вакцины от бешенства.

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