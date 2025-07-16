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В Петербурге мужчина снял со школьника одежду на улице и скрылся

В Петербурге мужчина забрал у школьника одежду и скрылся
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В Петербурге ищут мужчину, который забрал у школьника одежду. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел около компьютерного клуба на Ленинском проспекте. 13-летний мальчик стоял на улице, когда к нему подошел незнакомец.

«Тот был с голым торсом, но, судя по всему, желал одеться и счел параметры подростка подходящими», – сообщается в публикации.

Мужчина, как рассказал сам школьник, забрал у него футболку с надписью Los Angeles. Помимо этого, незнакомец забрал у него телефон.

Мать пострадавшего обратилась в полицию, сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье о грабеже. На данный момент они ищут мужчину.

До этого в Ленобласти на видео попало похищение человека. На опубликованных кадрах заметно, как из иномарки вышли двое мужчин, которые представились пострадавшему сотрудниками уголовного розыска.

Вскоре они напали на человека с ножом и бросили в багажник.

Ранее в Подмосковье на лечение отправили мужчину, который напал на служительниц церкви.

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