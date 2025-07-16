В горах Сочи в жару выпал снег. Кадры с метеорологическим явлением опубликованы на сайте курорта «Роза Хутор».

Из-за непогоды канатные дороги оказались временно закрыты. Сейчас на курорте можно увидеть как туристов в футболках, так и в свитерах и дождевиках.

10 июля главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что температура воздуха в российской столице 10 июля оказалась выше, чем в Сочи и Крыму. В Москве воздух прогрелся до +34°C, тогда как в Сочи этот показатель составил +31°C. В Севастополе, в свою очередь, столбики термометров показывали +25°C.

До этого сообщалось, что в европейской части России и на юге в июле ожидается засушливая погода с дефицитом осадков и высокими температурами. В Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях лето может стать одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия.

Ранее ученые опровергли миф о сенсационном «позеленении» Антарктиды.