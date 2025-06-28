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Ученые опровергли миф о сенсационном «позеленении» Антарктиды

GCB: увеличение зеленых территорий в Антарктике носит сезонный характер
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Depositphotos

Международная группа ученых во главе с профессором Питером Конви из Британской антарктической службы (BAS) поставила под сомнение сенсационные заявления о резком «озеленении» Антарктического континента. Исследование опубликовано в научном журнале Global Change Biology (GCB).

Авторы работы указывают, что утверждения о 14-кратном увеличении растительного покрова противоречат десятилетиям полевых наблюдений. В отличие от Арктики, где изменение климата действительно стимулирует рост растений, антарктическая флора представлена в основном лишайниками, мхами и водорослями, которые растут крайне медленно — всего на миллиметры в год.

«Эти организмы меняют цвет в зависимости от влажности, что может вводить в заблуждение при интерпретации спутниковых снимков», — пояснили исследователи.

Команда представила фотографии и данные аэрофотосъемки, демонстрирующие отсутствие значительного роста растений в районах, где спутники фиксировали «озеленение». По их мнению, наблюдаемые изменения могут быть связаны с временными явлениями, такими как скоплениями морских водорослей, особенности таяния снега и сезонными изменениями влажности.

Ученые предупреждают, что некритическое доверие к спутниковым данным без полевой проверки может привести к ошибочным выводам. Они призывают научное сообщество отказаться от упрощенных трактовок в пользу более точного анализа, учитывающего биологические реалии антарктических экосистем.

«Антарктида — не Арктика. Ее экосистемы развиваются по другим законам, и мы должны понимать эту разницу», — подчеркнули ученые.

Ранее спутниковые данные показали, что покрытая растительностью площадь в Антарктиде увеличилась в 10 раз за 35 лет.

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