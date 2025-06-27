На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о погоде в июле

«Известия»: июль принесет в разные регионы России плохую погоду
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

В июле в Центральной России ожидается дождливая погода, а в южных регионах прогнозируется высокая вероятность возникновения пожаров на фоне засухи. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, в Москве большую часть второго летнего месяца ожидается облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Средняя температура воздуха днем составит +23…+24°C, а ночью — +13…+15°C. Влажность прогнозируется на уровне 70–74%, следует из материала.

Журналисты отметили, что в Санкт-Петербурге в июле прогнозируется преимущественно облачная погода с периодическими осадками. Днем воздух в среднем прогреется до +20…+23°C. По ночам столбики термометров будут опускаться до +13…+15°C. Влажность воздуха останется повышенной, особенно в утренние часы.

Издание добавило, что в европейской части России и на юге в июле ожидается засушливая погода с дефицитом осадков и высокими температурами. В Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях лето может стать одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия, говорится в материале.

25 июня научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается тропическое лето со значительным превышением климатической нормы. Он отметил, что во многих регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов температура воздуха на 5–10°C выше обычной.

Ранее ученые рассказали, как защититься от жары в условиях изменения климата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами