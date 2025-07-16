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В Астрахани сообщили о загрязнении Волги нефтрепродуктами

Росприроднадзор сообщил о загрязнении нефтепродуктами реки Волги в Астрахани
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Depositphotos

В Астрахани в Волге зафиксировано попадание нефтепродуктов. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«Инспекторы оперативно выехали на место и совместно с ФГБУ «СевКасптехмордирекция» провели обследование. Пробы воды взяты, площадь загрязнения составила 4500 м²», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, взятые материалы были направлены в лабораторию. После завершения исследований будет произведен расчет ущерба. Информацию о произошедшем передали в Администрацию морских портов Каспийского моря для реализации работ по ликвидации загрязнения.

До этого стало известно, что водолазы собрали 1,2 тыс. тонны замазученного грунта после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Власти отметили, что по итогам осмотра фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не зафиксировано.

В Кабмине добавили, что специалисты продолжают работы по демонтажу надстройки судов, их закончат до конца этого месяца.

Ранее Роспотребнадзор оценил состояние воды на черноморском побережье.

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