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Женщина разглядела лицо Трампа в облаке над Великобританией

В Британии женщина сфотографировала облако, напоминающее лицо Трампа
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Janet Edwards/Jam Press

Жительница Великобритании сфотографировала облако, напоминающее лицо президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает Daily Mail.

Джанет Роуз заметила необычное облако во время прогулки с собакой в графстве Вустершир. По ее словам, очертания напоминали прическу и черты лица политика. Женщина специально вернулась домой за телефоном, чтобы сделать снимок.

«Я отчетливо увидела Трампа — особенно из-за желтого оттенка волос», — пояснила Роуз.

Она добавила, что надеется на позитивную реакцию людей к фотографии.

В ноябре прошлого года таксист из Норфолка Роб Барк увидел в небе лицо Трампа. Тогда соцсети удивило облако, похожее на лицо президента США. Роб добавил, что облака имеют уникальную способность к трансформации, и их форма может смениться за считанные минуты, вызывая различные образы в воображении наблюдателей.

Ранее в Госдуме оценили реальность угроз Трампа в адрес России.

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