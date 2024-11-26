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Соцсети рассмешило облако, похожее на Трампа

Mirror: облако, похожее на Дональда Трампа, рассмешило людей

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X (Бывший Twitter)

Соцсети удивило облако, похожее на лицо избранного президента США Дональда Трампа, пишет Mirror.

Таксист из Норфолка Роб Барк рассказал, что заметил в облаках силуэт, который напомнил ему лицо Дональда Трампа.

«Я всегда смотрю, на что похожи облака, но увидеть такое было довольно удивительно», — поделился Барк.

Позже мужчина опубликовал снимок облака в соцсетях, рассмешив соцсети.

«Трамп повсюду, даже в облаках», — шутят комментаторы.

Роб добавил, что облака имеют уникальную способность к трансформации, и их форма может смениться за считанные минуты, вызывая различные образы в воображении наблюдателей.

«Это жутко, если честно. Облака принимают всевозможные странные формы, и эта форма просто поразила меня», — заключил он.

Ранее в соцсетях заметили, что Трамп использует собственное фото для заставки на телефоне.

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