Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего при атаке дронов ВСУ в Воронеже

17-летнего подростка, пострадавшего при падении обломков украинского беспилотника в Воронеже, доставят на лечение в Москву. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале.

Молодой человек получил ранения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 июля. В ведомстве сообщили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его подготовят к транспортировке в столицу в течение дня.

Всего за медицинской помощью обратились 27 человек. Помимо подростка еще 12 воронежцам по-прежнему оказывается медпомощь, в том числе трем детям. Еще пятеро раненых остаются в Воронеже в тяжелом состоянии, однако врачи отмечают положительную динамику в их состоянии. Других пациентов после оказания помощи отпустили домой.

До этого сообщалось об еще одной пострадавшей при атаке беспилотников ВСУ в Воронеже. По данным Telegram-канала «Вести Воронеж», шарик из дрона застрял в ключице у 23-летней девушки и, по словам очевидцев, повредил нерв. Теперь у местной жительницы не двигается рука. Девушка находится в реанимации.

Ранее в Воронеже 90-летняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА.