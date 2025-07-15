Жительница Воронежа попала в реанимацию после атаки ВСУ

В Воронеже при атаке ВСУ шарик из дрона застрял в ключице у девушки

В Воронеже при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) шарик из дрона застрял в ключице у девушки. Об этом сообщает «Вести Воронеж» в Telegram-канале.

«По словам очевидцев, он повредил нерв. Теперь у 23-летней местной жительницы не двигается рука. Девушка находится в реанимации», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что для устранения последствий атаки беспилотников на Воронеж создан оперативный штаб в правительстве Воронежской области, было принято решение о введении режима ЧС на территории города.

Общее число пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 — в Воронеже). Гусев рассказал, что из числа пострадавших четверо — дети и подростки с ранениями разной степени тяжести: один несовершеннолетний находится в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.

Позже глава региональной столицы Сергей Петрин рассказал, что в разных районах города повреждения имеют более 26 квартир. У 7 частных домов незначительно пострадали остекления и фасады, еще на одном участке — хозяйственная постройка.

Ранее стало известно о пострадавшем во время атаки ВСУ на деревню в Курской области.