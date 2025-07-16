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В Кузбассе у мужчины остановилось сердце после попадания молнии

В Кузбассе мужчина не выжил после попадания молнии
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Depositphotos

В Кузбассе мужчина проигнорировал непогоду и пострадал от удара молнии, его не спасли. Об этом сообщает NGS42 со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на берегу озера недалеко от поселка Березовая Грива. По словам собеседника, 37-летний житель Осинников отправился к водоему вместе с двумя друзьями.

Несмотря на грозу, мужчины продолжали отдыхать на природе. В какой-то момент молния ударила в землю рядом с ними. В результате 37-летний пострадавший не выжил, его друзья получили травмы, медики оказали им необходимую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

До этого подобный случай произошел в испанской Валенсии с российской туристкой. Женщина решила укрыться от непогоды под деревом около пристани. В результате в нее попала молния. Путешественница попала в больницу, ее состояние оценили как критическое.

Также помощь медиков понадобилась ее взрослой дочери, которая после операции передвигалась на коляске.

Ранее эксперт раскрыл, может ли молния «достать» человека в помещении.

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