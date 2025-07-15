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Россиянку ударила молния на пляже в Испании

The Sun: россиянка пострадала от удара молнии во время шторма в Валенсии
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Depositphotos

В Валенсии 62-летняя женщина из России пострадала от удара молнии во время шторма, который накрыл Испанию в минувшие выходные. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации журналистов, во время непогоды женщина пыталась укрыться под деревом неподалеку от яхтенной пристани. В этот момент в нее попала молния. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, и сейчас она находится под наблюдением врачей.

Также пострадала ее 22-летняя дочь, которая передвигалась в инвалидной коляске после операции. Однако травмы девушки оказались менее серьезными. Отмечается, что обе женщины — гражданки России, но проживают в Испании.

До этого стало известно, что в результате удара молнии по пляжу в селе Бунырево Тульской области пострадали семь отдыхающих. По данным МЧС, троих человек, включая подростка, врачам спасти не удалось. Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки. СМИ писали, что все случилось на территории парк-отеля «Шахтер». Заряд ударил в компанию из семи человек.

Ранее россиянам рассказали, как вести себя на открытой местности во время гроз с молниями.

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