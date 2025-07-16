Врач назвала распространенную инфекцию, которой можно заразиться при купании

Врач Бурнацкая: при купании в водоеме можно заразиться синегнойной палочкой

Во время купания в водоеме можно заразиться синегнойной палочкой (Pseudomonas aeruginosa), так как эта инфекция обитает в естественной среде – соленой и пресной воде, почве и растительности. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По ее словам, первыми признаками заражения могут быть покраснение и зуд на коже.

«Если образуются гнойные выделения из раны или отека, это указывает на возможное бактериальное заражение. А увеличение болезненности в области раны или инфекции может указывать на необходимость обращения к специалисту», — отметила специалист.

Также среди распространенных симптомов — повышение температуры тела и общее недомогание, добавила она.

Член Российской гастроэнтерологической ассоциации, гастроэнтеролог ГУТА КЛИНИК Эльвира Комкова до этого предупреждала, что на пляже легко подхватить различные инфекции и паразитарные заболевания, особенно если не соблюдать правила гигиены и купаться в загрязненной воде.

По ее словам, основные возбудители кишечных инфекций делятся на три большие группы: бактерии (кишечная палочка, сальмонелла, шигелла и прочие), вирусы (ротавирус, норовирус и т.д.), простейшие (лямблии, криптоспоридии и т.п.).

Ранее спасатель назвал главные правила безопасного купания в водоемах.