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Спасатель назвал главные правила безопасного купания в водоемах

Спасатель Щетинин: купаться можно только в официально разрешенных местах
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Freepik

В целях безопасности купаться стоит только в официально разрешенных для этого местах. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

По его словам, дно таких водоемов очищают от опасных предметов, в том числе от стекла и коряг. Кроме того, там есть спасатели.

«Еще одно важное правило — никогда не оставлять ребенка без присмотра в воде. Надо постоянно держать их в поле зрения: когда дети тонут, то от испуга не понимают, что с ними происходит, поэтому не подают сигналов помощи. И, конечно, лучше всего отдыхать с ними на специальных пляжах, где глубина водоема небольшая», — добавил Щетинин.

Эксперт также призвал взрослых отказаться от купания в состоянии алкогольного опьянения, потому что это может привести к трагическим последствиям. Помимо этого, он напомнил об опасности плавания вблизи движущихся моторных лодок, потому что так можно получить удар винтом.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого рассказал «Газете.Ru», что при купании в водоемах всегда есть риск заражения инфекционными болезнями, среди которых шистосомозный дерматит, острые кишечные инфекции, гепатит А, водная лихорадка и многие другие. Особенно этот риск возрастает при установившейся на долгое время жаре.

Ранее было названо идеальное время купания в водоемах для сердечников.

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