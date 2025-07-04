Нелегальные мигранты забросали камнями литовских пограничников

Delfi: несумевшие попасть в Литву мигранты с камнями напали на пограничников

На границе Литвы и Беларуси произошло нападение нелегалов на сотрудников литовской пограничной службы. Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел накануне в Лаздийском районе. 14 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет пытались незаконно проникнуть в Литву, используя приставную лестницу, которую они перебрасывали через высокий забор с колючей проволокой, установленный на побережье реки Мара.

Мигранты были зафиксированы камерами наблюдения, и прибывшие на место пограничники застали их на месте преступления. При виде офицеров, группа ретировалась, оставив лестницу.

Однако вскоре они вернулись к границе и начали бросать камни в сторону литовских пограничников и их служебного внедорожника, повредив переднее крыло одного из автомобилей. Пограничники не пострадали. После инцидента нарушители снова скрылись с места происшествия.

До этого мигранты закидали камнями польских пограничников

Ранее сообщалось, что Литва потребует компенсацию от Белоруссии за миграционный кризис.