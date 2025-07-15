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В Иркутской области ребенок ушел под воду во время купания, его не спасли

В Тайшете мальчик не выжил после купания в реке
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Pexels

Ребенок из Иркутской области отправился плавать на реку и не смог вынырнуть из нее самостоятельно. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Тайшете. 12-летний школьник пришел с другом на речку Тайшетка и решил искупаться на территории, не оборудованной для этого. При этом родители не знали о том, куда ушел сын.

В какой-то момент мальчик ушел на дно. Ему удалось вынырнуть, но позже из поля видимости он пропал.

Тем временем в полицию сообщили о том, что ребенок не пришел домой. Сотрудники МВД и спасатели прибыли на место. Специалистам удалось достать школьника из воды, но спасти его не смогли.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводится проверка в рамках процессуального законодательства для установления всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

В СК РФ призвали проводить с детьми беседы о безопасности на воде и контролировать их досуг.

Ранее в Липецкой области школьник решил искупаться в реке и не выжил.

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