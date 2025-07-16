Стало известно, как алкоголь влияет на сон и память

Алкоголь негативно влияет на качество сна, разрушает его структуру и может приводить к частым пробуждениям. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу, Мария Молоствова.

По ее словам, такие напитки препятствуют способности мозга генерировать быстрый сон, который необходим для обработки информации. Это грозит ухудшением памяти и способности к запоминанию. Эксперт добавила, что в долгосрочной перспективе алкоголь также затрудняет обучение.

«Каждый раз, когда вы употребляете алкоголь после обучения, вы облегчаете своему мозгу забыть информацию, которую пытались усвоить. Это важно принять во внимание студентам и всем, кто учится», — подчеркнула Молоствова.

Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев до этого рассказал «Газете.Ru», что одна стандартная доза алкоголя (примерно 10 граммов чистого этанола) может сокращать жизнь примерно на пять минут. По словам врача, минимально рискованное для здоровья количество алкоголя — ноль.

Ранее в России оценили предложение ВОЗ повысить цены на алкоголь и сигареты на 50%.