В России оценили предложение ВОЗ повысить цены на алкоголь и сигареты на 50%

Эксперт по алкоголю Шапкин: РФ вряд ли повысит цены на спиртное и сигареты на 50%

С большой долей вероятности Россия не повысит цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки как минимум на 50% к 2035 году, как предложила Всемирная организация здравоохранения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Темпы увеличения ставок акцизов на подакцизные товары, включая вышеперечисленные, заложены на три года вперед в Налоговом кодексе России. Вряд ли из-за пожеланий ВОЗ их будут пересматривать, хоть часто бывает повышение акцизов сверх плана. Например, 1 мая 2024 года акцизы на вино, плодовую и слабоалкогольную продукцию были повышены сразу в три раза. О таких темпах даже ВОЗ не могла мечтать. С 1 января 2025 ставки акцизов были проиндексированы еще на 15%. Это особенно сказалось на обьемах производства крепкого алкоголя в РФ, которое по итогам 5 месяцев 2025 снизилось на 12%. По итогам первого квартала падение производства превышало 25%», — отметил Шапкин.

По его словам, поскольку акцизы уплачивают производители, дальнейшее увеличение ставок акцизов неминуемо скажется на падении поступлений от них, в том числе по табачной продукции. Увеличение цены продукции активизирует теневой рынок, где безопасность напитков никто гарантировать не может, уверен Шапкин.

Что касается сладкой газировки, производители активнее заменяют сахар в рецептуре аспартамом и другими заменителями сахара, чтоб уйти от уплаты акциза, сказал Шапкин. По его словам, сахарозаменители могут быть вреднее — по крайней мере, споры о том, насколько быстро аспартам вызывает онкологию, не утихают. В этом смысле «ВОЗ оказывает медвежью услугу потребителям», считает эксперт.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 2 июля призвала все страны мира повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки как минимум на 50% к 2035 году. Эксперты ВОЗ считают, что подобная мера сдержит развитие хронических заболеваний и поможет государствам получить критически важные доходы в бюджет.

Ранее в ВОЗ объяснили предложение о повышении цен на алкоголь и сигареты.