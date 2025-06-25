Названо количество минут жизни, которые отнимает одна доза алкоголя

Одна стандартная доза алкоголя (примерно 10 граммов чистого этанола) может сокращать жизнь примерно на 5 минут, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Сегодня мы всё увереннее можем утверждать: не существует безопасной дозы алкоголя. Даже «один бокал вина за ужином», который долгое время считался безвредным или даже «полезным», – это миф, не подтвержденный современными научными данными. Анализ, опубликованный в журнале International Journal of Drug Policy в 2024 году, показывает: одна стандартная доза алкоголя (примерно 10 граммов чистого этанола) может сокращать жизнь примерно на 5 минут. Систематический пересчёт ожидаемой продолжительности жизни проводился с учетом данных по рискам смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, циррозов и травматизма – всё это тесно связано с употреблением алкоголя даже в малых дозах», – объяснил доктор.

По словам врача, минимально рискованное для здоровья количество алкоголя – ноль.

«Даже «умеренное» потребление повышает риск развития рака молочной железы, печени, кишечника, гипертонии, а также негативно влияет на когнитивные функции, качество сна и психическое здоровье. Этанол – нейротоксин, который напрямую влияет на структуру и функцию мозга. Его употребление изменяет баланс нейромедиаторов, ослабляет самоконтроль и может способствовать развитию зависимости, особенно у людей с генетической предрасположенностью, травматическим опытом или нарушениями настроения», – дополнил Исаев.

По словам нарколога, употребление алкоголя – даже «социальное», «по праздникам» – не является безвредным. Понимание этого может стать важным шагом к более здоровому образу жизни и профилактике тяжелых хронических заболеваний.

«Что касается лечения, современный подход к алкогольной зависимости – это не просто «кодировка» или отказ от употребления. Это системная работа, включающая медицинскую детоксикацию (если она необходима), индивидуальную и групповую психотерапию, медикаментозную поддержку, работу с семьей и долгосрочную реабилитацию. Особенно важна психотерапия, которая помогает человеку осознать, какую роль играет алкоголь в его жизни, и найти другие способы справляться с тревогой, стрессом, одиночеством», – заключил врач.

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