Следователи завершили расследование дела в отношении экс-замглавы Троицка

В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города Троицка, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления в Telegram-канале.

По версии следствия, в период с 1 по 13 августа 2024 года обвиняемый, являясь исполняющим обязанности главы города Троицка, получил от местного жителя взятку в виде денежных средств в значительном размере за общее покровительство и совершение действия в пользу взяткодателя — дачу распоряжения о его трудоустройстве на должность администратора парка культуры и отдыха имени Н. Д. Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга города Троицка».

Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения передали в суд для рассмотрения по существу.

15 июля Следком Крыма и Севастополя сообщал, что бывших главу и первого замглавы Красноперекопска будут судить по делу о взяточничестве. Следователи выяснили, что действующий тогда мэр поручил своему первому заместителю, курирующему сферу строительства и благоустройства, указать директору этой фирмы на необходимость передать ему 1,52 млн рублей за принятие работ без замечаний и общее покровительство.

Ранее начальницу отдела миграции на Кубани обвинили в помощи нелегалам.