Спасатели завершили работу на месте взрыва газа в Новосибирской области

МЧС: спасательные работы на месте взрыва газа в Новосибирской области завершены

В Новосибирской области завершены аварийно-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома после взрыва газа. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

По информации ведомства, в настоящее время спасатели продолжают демонтаж кровли и нависающих конструкций, представляющих опасность обрушения.

В работе задействованы 110 специалистов, используются механическая техника и гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Разведку места и координацию действий спасатели ведут с помощью беспилотников.

16 июля в 12:30 (8.30 мск) произошел взрыв газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр. По словам очевидцев, до происшествия жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста.

Взрыв разрушил один из углов жилого здания, также была снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Пожара после взрыва не последовало. На опубликованных кадрах видно практически полностью разрушенную квартиру на втором этаже, а двор усыпан обломками.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажном доме.