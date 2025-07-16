На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели завершили работу на месте взрыва газа в Новосибирской области

МЧС: спасательные работы на месте взрыва газа в Новосибирской области завершены
true
true
true
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Новосибирской области завершены аварийно-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома после взрыва газа. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

По информации ведомства, в настоящее время спасатели продолжают демонтаж кровли и нависающих конструкций, представляющих опасность обрушения.

В работе задействованы 110 специалистов, используются механическая техника и гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Разведку места и координацию действий спасатели ведут с помощью беспилотников.

16 июля в 12:30 (8.30 мск) произошел взрыв газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр. По словам очевидцев, до происшествия жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста.

Взрыв разрушил один из углов жилого здания, также была снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Пожара после взрыва не последовало. На опубликованных кадрах видно практически полностью разрушенную квартиру на втором этаже, а двор усыпан обломками.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажном доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами