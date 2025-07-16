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В Нижегородской области произошел взрыв в жилом доме

В нижегородском поселке Красный Яр произошел взрыв в газифицированном доме
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Взрыв произошел на втором этаже жилого дома в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54-Black».

По предварительным данным, ЧП случилось в двухэтажном доме в поселке Красный Яр Кубовинского сельсовета. На опубликованных кадрах видно практически полностью разрушенную квартиру на втором этаже, а двор усыпан обломками. Рядом с местом происшествия расположена школа.

Как уточняет Telegram-канал, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС, пострадала женщина — ее отбросило взрывной волной. Под завалами могут находиться два человека, рассказали спасатели.

Накануне стало известно, что уроженца Саратовской области подозревают в организации взрыва в доме бывшей возлюбленной в Москве. Инцидент произошел в Троицком административном округе. Местные жители заметили мужчину, который разбил окно в одном из домов и проник внутрь. Спустя какое-то время в здании прогремел взрыв, неизвестный выбрался из жилья и скрылся.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажном доме.

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