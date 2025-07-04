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Петербуржец избил беременную возлюбленную до сотрясения мозга

В Петербурге мужчина избил беременную возлюбленную до сотрясения мозга
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Depositphotos

В Петербурге мужчина избил свою 19-летнюю беременную возлюбленную. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в квартире на улице Александра Матросова. По словам пострадавшей, ее сожитель нанес ей множественные удары по голове, несмотря на ее беременность сроком в 19 недель.

Девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализировали в Мариинскую больницу утром следующего дня. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ростовской области неадекватный мужчина набросился на беременную россиянку с ребенком и избил ее. В результате нападения у женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее беременную россиянку избила в лифте соседка по подъезду.

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