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В Совфеде раскрыли, за поиск каких песен могут наказать по новому закону об экстремистском контенте

Сенатор Шейкин заявил о наказании за умышленное прослушивание экстремистских песен
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Новый закон о поиске экстремистских материалов предполагает наказание за умышленное прослушивание песен, которые внесены в соответствующий список Минюста. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, отметив, что случайное открытие ссылок не приведет к штрафу.

«Если речь идет о песнях, то наказание возможно только в случае, если песня официально признана экстремистским материалом, внесена в соответствующий федеральный список и человек умышленно искал и слушал именно этот материал. При этом неумышленный поиск или незнание о наличии материала в списке при отсутствии доказательств злого умысла, не предполагает административную ответственность. Случайное открытие ссылок, поисковые запросы или разовый переход к ответственности не приводят», — сказал он.

Шейкин подчеркнул, что наказать человека могут только за умышленный поиск экстремистских материалов.

«Экстремистскими считаются документы или информация, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности либо оправдывают или обосновывают ее необходимость, в том числе публикации, связанные с идеологией нацизма, оправданием войн и преступлений против групп по этническому, социальному, расовому, национальному или религиозному признаку», — уточнил он.

До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей для граждан за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста. На данный момент в реестре зарегистрировано 5473 экстремистских материала.

Подробнее о новой инициативе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат раскрыл риски нового закона о поиске экстремистских материалов.

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