Сторонника Навального отстранили от руководства ФБК за кражу средств

Сторонника Алексея Навального Ивана Жданова (признан в РФ иностранным агентом) отстранили от руководства Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) за кражу спонсорских средств. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По словам собеседника журналистов, решение приняла лично жена экс-главы ФБК Юлия Навальная. Источник рассказал, что еще до ухода Джо Байдена с поста президента США американские фонды выделили организации деньги на проведение концерта в память о Навальном. Однако, как утверждает источник RT, средства исчезли задолго до запланированной даты мероприятия.

По его словам, Жданов обещал привезти на концерт массовку со всей Европы и договориться с новыми инвесторами. Однако дыру в бюджете закрыть не удалось, и концерт был отменен. Спонсоры выразили недовольство из-за срыва и потребовали объяснений от Навальной. В настоящее время в ФБК проводится внутреннее расследование.

По данным RT, концерт памяти Навального в Берлине должен был пройти в июне 2025 года. Его отменили с формулировкой «по независящим от организаторов причинам».

В июне суд заочно приговорил бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) к 18 годам колонии. Согласно постановлению суда, Волков признан виновным в совершении ряда преступлений. Помимо срока в колонии, экс-главе ФБК также назначили штраф в размере 2 млн рублей с запретом заниматься администрированием сайтов на шесть лет.

Ранее иноагент Волков пообещал «плюнуть в рожу» иноагенту Мартынову.