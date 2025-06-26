Иноагент Волков пообещал «плюнуть в рожу» иноагенту Мартынову

Бывший глава ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонид Волков (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) в ходе перепалки в социальной сети Х пообещал «плюнуть в рожу» экс-заместителю главреда «Новой газеты» Кириллу Мартынову (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Изначально Волков сравнил Мартынова с «охотником-мазохистом из анекдота про медведя». В ответ на это Мартынов предложил ему высказать это в лицо, но руку больше не протягивать. Он также призвал его быть «одним человеком» в социальных сетях и реальной жизни.

«Да, в следующий раз в рожу плюну, конечно», — ответил Волков.

До этого суд заочно приговорил бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова к 18 годам колонии. Согласно постановлению суда, Волков признан виновным в совершении ряда преступлений. Помимо срока в колонии, экс-главе ФБК также назначили штраф в размере 2 млн рублей с запретом заниматься администрированием сайтов на шесть лет.

Сам Леонид Волков находится за границей. Россия объявила его в международный розыск. В феврале 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу ФБК по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее на блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) напали в Нигерии.