В Дагестане назвали причину нападения на бойца ММА Хизриева

Причиной вооруженного нападения на бойца смешанных боевых искусств (ММА) Тимура Хизриева в Махачкале стали долговые обязательства, связанные с покупкой автомобиля. Об этом сообщили в МВД по Дагестану, передает ТАСС.

«По предварительной версии, конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших — его 30-летним знакомым. Речь о покупке автомобиля, которую было обещано оплатить, но позже», — говорится в сообщении.

Вечером 15 июля двое преступников в масках около 10 раз выстрелили в спортсмена из травматического оружия, когда он выходил из своего автомобиля во дворе дома на улице Даниялова в Махачкале. Совершив нападение, злоумышленники с третьим участником скрылись с места происшествия на белой «Приоре».

Полиция Махачкалы ввела план «Перехват». В городе ведется розыск преступников.

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.

Ранее стало известно о состоянии Хизриева после нападения.