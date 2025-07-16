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В Кузбассе археологи обнаружили уникальные артефакты

Археологи в Кузбассе обнаружили уникальные артефакты
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

На территории музея-заповедника «Томская Писаница» в Яшкинском районе Кемеровской области во время раскопок у жертвенника археологи обнаружили уникальные артефакты. Об этом сообщает Сiбдепо.

По их словам, они дополняют представления о древней истории Кузбасса и подтверждают, что тут собирались народы разных племен. Среди находок — бронзовая пряжка с изображением дикой кошки, бляха в виде пантеры с бараном в зубах, ритуальный топорик и другие ценные предметы.

«Найден жертвенник, материалы, подтверждающие присутствие в этом месте кулайской культуры, и красивейшая бронзовая бляха-накладка. Все это очередные шаги в понимании культурного ландшафта этого удивительного места», — сообщили в пресс-службе музея.

Теперь ученые получили доказательства теории о том, что в древности на этой территории контактировали таежные, степные и лесостепные народы. Находки после изучения дополнят экспозицию музея.

В начале июля «Газете.Ru» сообщили, что в музее-заповеднике «Царицыно» состоялось открытие выставки «Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее». Экспозиция пройдет с 2 июля 2025 года по 8 марта 2026 года. Она посвящена «обрядам перехода», которые переживает каждый человек вне зависимости от национальности и религии. Такие вещи, как взросление, вступление в брак, поиск себя и увядание.

Ранее исторический музей принес извинения за сувениры с храмом Василия Блаженного без крестов.

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