На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Исторический музей принес извинения за сувениры с храмом Василия Блаженного без крестов

ГИМ отозвал из продажи значки с храмом Василия Блаженного без крестов
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Государственный исторический музей в Москве (ГИМ) принес извинения за сувенирную продукцию с храмом Василия Блаженного без изображения крестов. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

В заявлении отмечается, что собор Василия Блаженного является не только православной святыней, но и памятником русского зодчества, который признан Восьмым чудом света. Поэтому изображение купола храма без крестов является исключительно стилизацией архитектурной детали, подчеркивающей необыкновенную выразительность собора.

Несмотря на такое объяснение, Исторический музей принес искренние извинения всем, чьи чувства были невольно задеты дизайном сувенирных значков. После внимательного изучения ситуации было принято решение изъять всю продукцию, которая вызвала дискуссию, и прекратить ее продажу до внесения необходимых изменений.

15 июля Государственная дума приняла сразу в двух чтениях закон о защите религиозных символов основных традиционных религий в России.

Ранее в Госдуме предложили создать дружины для защиты традиционных ценностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами