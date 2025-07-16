Исторический музей принес извинения за сувениры с храмом Василия Блаженного без крестов

ГИМ отозвал из продажи значки с храмом Василия Блаженного без крестов

Государственный исторический музей в Москве (ГИМ) принес извинения за сувенирную продукцию с храмом Василия Блаженного без изображения крестов. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

В заявлении отмечается, что собор Василия Блаженного является не только православной святыней, но и памятником русского зодчества, который признан Восьмым чудом света. Поэтому изображение купола храма без крестов является исключительно стилизацией архитектурной детали, подчеркивающей необыкновенную выразительность собора.

Несмотря на такое объяснение, Исторический музей принес искренние извинения всем, чьи чувства были невольно задеты дизайном сувенирных значков. После внимательного изучения ситуации было принято решение изъять всю продукцию, которая вызвала дискуссию, и прекратить ее продажу до внесения необходимых изменений.

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