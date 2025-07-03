В «Царицыно» открылась выставка об обрядах в жизни человека

В музее-заповеднике «Царицыно» состоялось открытие выставки «Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Экспозиция пройдет с 2 июля 2025 года по 8 марта 2026 года. Она посвящена «обрядам перехода», которые переживает каждый человек вне зависимости от национальности и религии. Такие вещи, как взросление, вступление в брак, поиск себя и увядание.

В основу концепции выставки легли исследования эксперта по фольклору и традиционной культуре, антрополога Никиты Петрова.

«Эта выставка рассказывает о постоянных переменах, которые встречаются на пути у каждого человека. Что-то мы не в силах изменить, как течение времени. А что-то напрямую зависит от нашего выбора. Все важные вехи от взросления до обретения призвания, от перехода в новый социальный статус после свадьбы до достойного окончания жизненного пути связаны с определенными ритуалами. Именно их осмысляют в своих работах популярные современные художники мирового уровня», — заявила генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина.

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