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Следственные изоляторы могут вернуть под ведение ФСБ

Госдума приняла закон о возврате в ведение ФСБ следственных изоляторов
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Государственная дума приняла сразу в двух чтениях законопроект, который позволит вернуть в ведение Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации следственные изоляторы (СИЗО) центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект направлен на повышение эффективности деятельности органов ФСБ и предусматривает передачу с 1 января следующего года в ведение службы следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН.

В этой связи органы ФСБ наделяются некоторыми соответствующими полномочиями, в том числе по установлению требований к помещениям для свиданий подозреваемых, обвиняемых с их адвокатами, по заключению с религиозными организациями соглашений о сотрудничестве, по доставлению и перемещению под охраной подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений лиц, а также осужденных для участия в следственных действиях, судебном разбирательстве.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье двое заключенных готовились к захвату заложников и побегу.

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