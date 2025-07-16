В Севастополе задержали серийного насильника, который держал в страхе местных жителей

В Севастополе задержали серийного маньяка, который караулил и насиловал женщин

В Севастополе полицейские задержали местного жителя по подозрению в нападении и изнасиловании двух женщин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Нападения на женщин были совершены в ночное время 10 и 11 июля в Гагаринском районе Севастополя. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его», — рассказала Волк.

Подозреваемым оказался неоднократно судимый севастополец.

До этого в местных Telegram-каналах распространилась информация о серийном насильнике, который преследует женщин, подбирается к ним сзади и придушивает, после чего насилует. Мужчина был замечен в районе улиц Юмашева и Кесаева, а также проспекта Октябрьской революции.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка отбилась от насильника и попала в травмпункт.