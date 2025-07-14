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«Придушит и насилует»: в Севастополе появился маньяк, который нападает на женщин

В Севастополе полиция ищет серийного маньяка, который караулит и насилует женщин
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В Севастополе неизвестный нападает на женщин и насилует. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Севастополь».

По информации канала, мужчина орудует в районах улиц Юмашева и Кесаева, а также проспекта Октябрьской революции. Он караулит женщин, подбирается к ним сзади, придушивает и затем насилует, пока они находятся без сознания.

За несколько дней, по неподтвержденной информации, жертвами насилия стали три женщины.

В пресс-службе городской полиции отметили, что проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лица, «причастного к совершению действий сексуального характера».

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка отбилась от насильника и попала в травмпункт.

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