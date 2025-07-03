Юная петербурженка чудом отбилась от насильника и оказалась в травмпункте

В Петербурге девушка отбилась от насильника и попала в травмпункт

В Петербурге неизвестный пытался изнасиловать 17-летнюю девушку, однако ей удалось отбиться. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 30 июня на территории коммунальной квартиры на девятом этаже дома, расположенного на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Антонова-Овсеенко. Неизвестный молодой человек напал на девушку и попытался ее изнасиловать. Несовершеннолетняя оказала злоумышленнику сопротивление и сумела отбиться.

2 июля пострадавшая обратилась в травмпункт с множественными ушибами голеней, кровоподтеками и ушибом левой груди. От госпитализации она отказалась.

Нападавший описывается как худощавый блондин, которому на вид от 18 до 19 лет, ростом около 177 сантиметров. Одет юноша был в черную кожаную куртку с изображением белого черепа и зеленые спортивные штаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее крашеный блондин пытался изнасиловать девушку в подмосковном подъезде.