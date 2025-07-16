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Власти Новосибирского района назвали возможную причину взрыва газа в доме

К взрыву газа в доме под Новосибирском могла привести неосторожность
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Возможной причиной взрыва газа и обрушения части многоквартирного двухэтажного дома в поселке Красный Яр под Новосибирском могло стать неосторожное обращение с оборудованием. Об этом сообщил глава Новосибирского района Андрей Михайлов.

«По предварительной версии, со слов очевидцев, причиной стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Оперативно выехал на место происшествия. Ситуация находится под контролем», — сообщил он.

По словам Михайлова, в настоящее время на месте происшествия развернут штаб по урегулированию ситуации, оценке и дальнейшим мерам.

Глава района добавил, что в Доме культуры села Красный Яр организован пункт временного пребывания для эвакуированных местных жителей.

В 12:30 (8.30 мск) произошел взрыв газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр. По словам очевидцев, до происшествия жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста.

Взрыв разрушил один из углов жилого здания, также была снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Пожара после взрыва не последовало. На опубликованных кадрах видно практически полностью разрушенную квартиру на втором этаже, а двор усыпан обломками.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажном доме.

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