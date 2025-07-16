На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об ответственности за передачу номеров в корыстных целях

ТАСС: за передачу номеров в корыстных целях грозит лишение свободы до трех лет
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В России за организацию деятельности по передаче номеров в корыстных целях может грозить лишение свободы до трех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, внесенные комитетом ГД по госстроительству.

В документе говорится, что организация деятельности по передаче номеров, совершенная из корыстной заинтересованности, будет наказываться штрафом в размере 700 тыс. рублей или в размере заработной платы, а также дохода осужденного за период до двух лет.

Помимо этого, осужденных лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо приговорят к принудительным работам на срок до трех лет, либо лишат свободы на тот же срок.

Кроме того, поправки также предусматривают штрафы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые незаконно предоставляют возможность пользоваться связью не работающим у них лицам.

В феврале в Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается ввести запрет на передачу SIM-карт третьим лицам. Эта мера направлена на повышение безопасности и предотвращение незаконных действий.

Ранее россиян предупредили о словах и данных, опасных для разговора с мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами