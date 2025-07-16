Россиян предупредили об ответственности за передачу номеров в корыстных целях

ТАСС: за передачу номеров в корыстных целях грозит лишение свободы до трех лет

В России за организацию деятельности по передаче номеров в корыстных целях может грозить лишение свободы до трех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, внесенные комитетом ГД по госстроительству.

В документе говорится, что организация деятельности по передаче номеров, совершенная из корыстной заинтересованности, будет наказываться штрафом в размере 700 тыс. рублей или в размере заработной платы, а также дохода осужденного за период до двух лет.

Помимо этого, осужденных лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо приговорят к принудительным работам на срок до трех лет, либо лишат свободы на тот же срок.

Кроме того, поправки также предусматривают штрафы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые незаконно предоставляют возможность пользоваться связью не работающим у них лицам.

В феврале в Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается ввести запрет на передачу SIM-карт третьим лицам. Эта мера направлена на повышение безопасности и предотвращение незаконных действий.

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