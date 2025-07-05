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Россиян предупредили о словах и данных, опасных для разговора с мошенниками

RT: во время общения с незнакомцами по телефону нельзя говорить слово «согласен»
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Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель директора Научно-образовательного центра ФНС России и МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Ершов назвал в интервью RT информацию, которой ни в коем случае нельзя делиться с потенциальными мошенниками.

Он особо подчеркнул, что крайне опасно сообщать коды из SMS и банковских сообщений, так как они являются прямым доступом к банковским счетам.

Ершов также предостерег от передачи паспортных данных, СНИЛС, ИНН, номеров банковских карт и паролей. Разглашение этих сведений может привести не только к финансовым потерям, но и к шантажу.

Отдельно эксперт обратил внимание на рискованные фразы в разговоре. Хотя простое голосовое «да» не имеет юридической силы для заключения договоров, слова-подтверждения вроде «верно», «согласен», «подтверждаю», «переведите» дают мошенникам уверенность в успехе их схем.

Ершов также напомнил и о технологии дипфейков. По его словам, для создания примитивной подделки голоса достаточно 3-5 минут записи, а для реалистичной копии потребуется 15-30 минут и более. Подделка видео требует значительно большего исходного материала.

Эксперт призвал граждан быть бдительными: не сообщать личные данные, не подтверждать ничего подозрительного и не бояться сбросить звонок при малейших сомнениях. Для проверки информации он посоветовал использовать официальные банковские приложения или обращаться лично в учреждения.

Ранее пользователей Telegram предупредили о новой мошеннической схеме.

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