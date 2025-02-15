В ГД внесли проект закона о запрете передавать SIM-карты третьим лицам

Внесенный в Госдуму проект федерального закона предлагает ввести запрет на передачу сим-карт третьим лицам. Эта мера направлена на повышение безопасности и предотвращение незаконных действий, говорится в проекте закона, размещенном в думской электронной базе.

Кроме того, законопроект вводит ограничения на использование иностранных мессенджеров государственными служащими, сотрудниками банковских учреждений и работниками компаний связи при обслуживании граждан и клиентов. Данное положение также направлено на обеспечение безопасности и защиту информации.

Проект закона в настоящее время проходит стадию обсуждения и экспертизы.

Данный законопроект, как сообщалось накануне, включает поправки к закону «О связи», вводящие новую опцию: пользователи смогут запретить оформление договоров на оказание услуг связи без личного присутствия. Активация этого запрета будет доступна через личный кабинет на портале госуслуг или при личном обращении в многофункциональный центр (МФЦ) с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

С 1 января 2025 года для иностранцев заработали новые правила покупки сим-карт. В Минцифры уточнили, что по новым правилам договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи. Кроме того, один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные.

Ранее эксперт рассказал, почему сим-карта в телефоне может перестать работать.