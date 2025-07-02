На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ярославское направление назвали одним из самых интенсивных в России

Ликсутов: на Ярославском направлении до конца 2026 года обновят 35 ж/д составов
true
true
true
close
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

На Ярославском направлении ж/д до конца 2026 года планируется обновить 35 составов поездов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Как отметил Ликсутов, первый поезд «Иволга 4.0» уже вышел на Ярославское направление, являющееся одним из самых интенсивных в России.

Он добавил, что ежедневно Ярославским направлением пользуются сотни тысяч пригородных пассажиров.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с коллегами из ОАО «РЖД», ЦППК и АО «ТМХ» реализуем программу по улучшению пригородных перевозок. Сейчас подвижной состав уже полностью обновили на D1, D2 и D3», — сказал он.

Ликсутов добавил, что на D4 также завершается процесс обновления подвижного состава.

«Поезд «Иволга 4.0» комфортный, вместительный и быстрый. До 2030 года полностью обновим парк на Ярославском направлении — в планах запустить 92 состава», — рассказал он.

В Дептрансе Москвы уточнили, что обновление подвижного состава на МЦД - важная часть интеграции диаметров с городским транспортом, в том числе с метро и МЦК. Всего с запуска диаметров поставлено более 380 современных составов, обновление на диаметрах будет завершено уже в июле этого года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами