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Пожилая петербурженка поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 5 млн рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей
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Depositphotos

В Петербурге 84-летняя местная жительница поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Все случилось в период с 17 июня по 4 июля. Неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, убедил пожилую жительницу Выборгского района передать деньги курьерам для зачисления на «безопасный счет». Пенсионерка пять раз передавала крупные суммы: 19, 20, 21 июня и 1 июля - по 1 млн рублей, а 4 июля — 950 тысяч рублей.

В полицию женщина обратилась только после последней передачи денег. До этого она верила, что общается с настоящими правоохранителями. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция изучает записи с камер наблюдения.

До этого москвичка поверила в «финансирование ВСУ» и отдала мошенникам более 47 млн рублей. Все началось с того, что ей пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Ранее россиянка продиктовала код из сообщения и лишилась более 7,1 млн рублей.

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