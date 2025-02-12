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Многодетная россиянка провалилась под пол в подъезде дома и сломала позвоночник

В Новосибирской области женщина сломала позвоночник в подъезде дома
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Искитиме Новосибирской области женщина сломала позвоночник, спускаясь по лестнице в подъезде собственного дома. Об этом сообщает kp.ru.

По словам пострадавшей, ночью сработала сигнализация в ее машине, она решила выйти на улицу и проверить авто. Спустившись со ступеньки на пол, женщина неожиданно провалилась под него. Утром многодетная мать поняла, что почти не может ходить. Она обратилась за медицинской помощью.

Врачи диагностировали у нее закрытый перелом одной из костей лопатки, закрытый компрессионный перелом позвоночника и ушибы. Известно, что дом, в котором произошло обрушение пола, пять лет назад был признан аварийным и подлежит сносу, однако жильцов не расселили и новое жилье людям не предоставили.

«Мы уже устали ждать, когда нас расселят. Я до сих пор не могу ходить и сидеть из-за травмы. От госпитализации я отказалась, потому что у меня трое маленьких детей, их не с кем оставить», — рассказала пострадавшая.

Обрушения перекрытий в доме происходят уже не в первый раз. Летом 2024 года в одной из квартир в туалете рухнул потолок. В ходе прокурорской проверки повреждения конструкций были обнаружены и в других квартирах.

Ранее в Кузбассе потолок рухнул на женщину с ребенком в отделении почты.

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