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Юная ростовчанка провалилась в дыру в полу автобуса

В ростовском автобусе девочка провалилась сквозь дыру в полу

В Ростове-на-Дону девочка провалилась в дыру в полу автобуса №67. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Ростов».

«В автобусе прогнил пол и кусок отвалился на дорогу. Водитель сразу уехал, но потом все же сошел с маршрута. Девочка получила сильный ушиб и растяжение», — говорится в сообщении канала.

В компании-перевозчике «Янтарь-1» случившееся назвали «форс-мажором».

Похожая ситуация произошла в Ростове-на-Дону в мае 2024 года. Тогда женщина получила травму в городском автобусе маршрута 65А, провалившись сквозь дыру в полу. По ее словам, в транспортной компании перед ней извинились, однако долго не сообщали адрес, на который можно направить досудебную претензию.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре дверь маршрутного такси оторвалась на ходу.

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