Больница получила повреждение в результате атаки ВСУ в Горловке

Приходько: три человека ранены, больница повреждена при атаке ВСУ на Горловку

В результате атаки Украины на Горловку в ДНР пострадали три мирных жителя, повреждено здание местной больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«После ночной атаки ранения получили трое горловчан, значительные повреждения получила государственная больница №2», — написал Приходько.

В ночь на 16 июля администрация главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центру Горловки.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка. В городе располагаются химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Вечером 14 июля Приходько сообщил, что два человека получили ранения в результате сброса снаряда с украинского дрона в Горловке.

Ранее в ЛНР в результате атак беспилотников пострадали мирные жители.